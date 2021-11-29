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आज के कार्यक्रम:

Thu, 12 Nov 2026 12:38 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Thu, 12 Nov 2026 12:38 AM IST
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City news
श्री विष्णु महायज्ञ व संत सम्मेलन
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सुबह 10:00 बजे : कसमंडा के ग्राम नवागांव स्थित बाबा लालदास आश्रम में श्री विष्णु महायज्ञ व संत सम्मेलन का आयोजन होगा।




शिविर
सुबह 10:00 बजे : कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कोषागार परिसर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) कार्य शिविर लगाकर किया जाएगा।



कृषि विज्ञान केंद्र करेगा जागरूक
सुबह 10:00 बजे : कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वैज्ञानिकों की ओर से किसानों को जागरूक किया जाएगा।





चेकिंग अभियान
सुबह 11.00 बजे : यातायात माह के तहत पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। साथ ही लालबाग स्थित मुख्य बाजार में लोगों को जागरूक भी किया जाएगा।




कलश यात्रा
सुबह 11:00 बजे: इमलिया सुल्तानपुर में श्री विष्णु महायज्ञ व श्रीमद्भागवत कथा के आयोजन तहत पहले दिन निकाली जाएगी कलश यात्रा ।






कीर्तन
शाम 05:30 बजे: सरायन नदी तट स्थित श्री सांई मंदिर में साप्ताहिक कीर्तन का आयोजन किया जाएगा।







दीपोत्सव
शाम 06:00 बजे: पिसावां के नर्मदेश्वरनगर मुल्लाभीरी शिवमंदिर पर भव्य दीपोत्सव और भजन संध्या का आयोजन होगा।
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