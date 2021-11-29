आज के कार्यक्रम:

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सुबह 10:00 बजे : कसमंडा के ग्राम नवागांव स्थित बाबा लालदास आश्रम में श्री विष्णु महायज्ञ व संत सम्मेलन का आयोजन होगा।









शिविर

सुबह 10:00 बजे : कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कोषागार परिसर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) कार्य शिविर लगाकर किया जाएगा।







कृषि विज्ञान केंद्र करेगा जागरूक

सुबह 10:00 बजे : कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वैज्ञानिकों की ओर से किसानों को जागरूक किया जाएगा।











चेकिंग अभियान

सुबह 11.00 बजे : यातायात माह के तहत पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। साथ ही लालबाग स्थित मुख्य बाजार में लोगों को जागरूक भी किया जाएगा।









कलश यात्रा

सुबह 11:00 बजे: इमलिया सुल्तानपुर में श्री विष्णु महायज्ञ व श्रीमद्भागवत कथा के आयोजन तहत पहले दिन निकाली जाएगी कलश यात्रा ।













कीर्तन

शाम 05:30 बजे: सरायन नदी तट स्थित श्री सांई मंदिर में साप्ताहिक कीर्तन का आयोजन किया जाएगा।















दीपोत्सव

शाम 06:00 बजे: पिसावां के नर्मदेश्वरनगर मुल्लाभीरी शिवमंदिर पर भव्य दीपोत्सव और भजन संध्या का आयोजन होगा।

श्री विष्णु महायज्ञ व संत सम्मेलन