Sitapur News: खड्ड में उतराता मिला युवक का शव
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Thu, 01 Oct 2026 12:50 AM IST
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रामपुरमथुरा। चमरही गांव के पास सड़क किनारे पानी भरे खड्ड में कटुवाघाट निवासी अशोक कुमार (35) का शव बुधवार को संदिग्ध हालात में उतराता मिला। पुलिस ने शव खड्ड से निकालकर उसकी पहचान की, फिर परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों के अनुसार अशोक कोई काम करने की बात कहकर घर से साइकिल से निकले थे। पानी में उनकी साइकिल और मोबाइल भी मिला है। वह खड्ड में कैसे गिरे, इसकी जानकारी फिलहाल किसी को नहीं है। पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि संतुलन बिगड़ने के कारण वह खड्ड में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। सीओ कपूर कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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