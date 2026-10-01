Sitapur News: अनियंत्रित होकर गिरी बाइक, युवक की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Thu, 01 Oct 2026 12:52 AM IST
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महमूदाबाद। नगर पंचायत पैंतेपुर के पास बुधवार दोपहर बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में बाइक सवार महमूदाबाद के बेलदारी टोला निवासी फैज (20) की मौत हो गई।
परिजनों के अनुसार फैज अपने दोस्त कटरा के जिलानी (18) के साथ दोपहर करीब 12 बजे पैंतेपुर जा रहे थे। नगर पंचायत पैंतेपुर के पास अनियंत्रित होकर बाइक फिसलकर गई। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।
दोनों को एंबुलेंस की मदद से सीएचसी महमूदाबाद ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने फैज को मृत घोषित कर दिया। जिलानी को चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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फैज अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी एक बहन फलक (17) है। परिजन बिना पोस्टमॉर्टम कराए शव लेकर घर चले गए। सूचना पर नगर पालिकाध्यक्ष आमिर अरफात ने भी मृतक के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की है। सीओ कपूर कुमार ने बताया कि घायल को लखनऊ रेफर किया गया है।
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परिजनों के अनुसार फैज अपने दोस्त कटरा के जिलानी (18) के साथ दोपहर करीब 12 बजे पैंतेपुर जा रहे थे। नगर पंचायत पैंतेपुर के पास अनियंत्रित होकर बाइक फिसलकर गई। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।
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दोनों को एंबुलेंस की मदद से सीएचसी महमूदाबाद ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने फैज को मृत घोषित कर दिया। जिलानी को चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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फैज अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी एक बहन फलक (17) है। परिजन बिना पोस्टमॉर्टम कराए शव लेकर घर चले गए। सूचना पर नगर पालिकाध्यक्ष आमिर अरफात ने भी मृतक के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की है। सीओ कपूर कुमार ने बताया कि घायल को लखनऊ रेफर किया गया है।