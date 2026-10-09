Sitapur News: बिजली संकट से जूझ रहे 1570 गांव

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आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि जिले के अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों में 200 से अधिक बिजली के खंभे टूट गए। कई स्थानों पर तार जमीन पर गिर गए, जबकि फीडरों पर जंपर और अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त होने से आपूर्ति बाधित हुई। कुछ स्थानों पर ट्रांसफार्मर खराब होने से पूरे गांव की बिजली गुल हो गई। रेउसा, रामपुर मथुरा, महमूदाबाद, पिसावां, बिसवां, तंबौर, लहरपुर, औरंगाबाद और संदना समेत कई इलाकों में बिजली संकट गहरा गया है।बिजली विभाग की टीमें क्षतिग्रस्त लाइनों और उपकरणों को दुरुस्त करने में जुटी हैं। हालांकि, कई स्थानों पर खंभे बदलने और नई लाइन खींचने में समय लग रहा है।पहले से संकट, अब और बढ़ी परेशानीलगातार बारिश और बाढ़ के बाद जिले के कई गांव पहले से ही बिजली संकट से जूझ रहे थे। कई इलाकों में टूटे खंभों और क्षतिग्रस्त लाइनों की मरम्मत भी पूरी नहीं हो पाई थी। ऐसे में नई आंधी ने बिजली बहाली के काम को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है।ग्रामीण राकेश, महेश, उदित, रामलखन, प्यारेलाल और हर्ष का कहना है कि बिजली न आने से घरों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। मोबाइल चार्ज करने, बच्चों की पढ़ाई और छोटे कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। आटा चक्की, वेल्डिंग, दुकानों समेत बिजली से चलने वाले अन्य कामकाज भी प्रभावित हैं। पहले से लंबी कटौती झेल रहे ग्रामीण इलाकों में नए फॉल्ट आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विभाग के सामने पुराने फॉल्ट दूर करने के साथ आंधी से हुए नए नुकसान की मरम्मत करने की दोहरी चुनौती है।मरम्मत में जुटी हैं टीमेंअधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण ने बताया कि आंधी से काफी नुकसान हुआ है। बिजली विभाग की टीमें गांवों की आपूर्ति बहाल करने में जुटी हैं। शहर की बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है।