{"_id":"62807de9149cd97cab6ffc4d","slug":"woman-dies-after-being-shot-by-police-in-siddharthnagar","type":"story","status":"publish","title_hn":"सिद्धार्थनगर: संदिग्ध को पकड़ने गई पुलिस की गोली लगने से महिला की मौत, गांव में मचा हड़कंप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर। Published by: vivek shukla Updated Sun, 15 May 2022 09:43 AM IST