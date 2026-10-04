फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   SP workers staged a sit-in protest at the police station, but were removed by the police.

Siddharthnagar News: थाने में धरने पर बैठे सपाई, पुलिस ने हटाया

Sun, 04 Oct 2026 12:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 04 Oct 2026 12:04 AM IST
विज्ञापन
SP workers staged a sit-in protest at the police station, but were removed by the police.
डुमरियागंज। तहसील परिसर में शुक्रवार को हुए विवाद के मामले में भाजपा कार्यकर्ता की तहरीर पर शुक्रवार देर रात आठ सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इसकी जानकारी मिलने पर सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया।
विज्ञापन

दोपहर करीब 11:30 बजे सपा विधायक सैयदा खातून समर्थकों के साथ डुमरियागंज थाने पहुंचीं। प्रभारी निरीक्षक के इंतजार के बाद विधायक समेत कार्यकर्ता थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए।
विज्ञापन

करीब आधे घंटे बाद प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश यादव थाने पहुंचे। पुलिस और धरनारत कार्यकर्ताओं के बीच कुछ देर वार्ता हुई लेकिन कार्यकर्ता थाना परिसर से हटने को तैयार नहीं हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार थाना परिसर में धरना-प्रदर्शन उचित नहीं होने पर उन्हें वहां से हटाया गया। सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने बल प्रयोग करते हुए उनके साथ मारपीट की और गालीगलौज भी की।
प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि थाना परिसर में धरना-प्रदर्शन करना उचित नहीं है। धरनारत लोगों को वहां से हटा दिया गया।
इनपर दर्ज हुई प्राथमिकी: मोहम्मद हमजा, घिसियावन यादव, अब्दुल हमीद, फुजैल अहमद, जहीर अहमद, बालकृष्ण ओझा, अफजल और अकबाल के नाम शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed