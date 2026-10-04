Siddharthnagar News: थाने में धरने पर बैठे सपाई, पुलिस ने हटाया

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दोपहर करीब 11:30 बजे सपा विधायक सैयदा खातून समर्थकों के साथ डुमरियागंज थाने पहुंचीं। प्रभारी निरीक्षक के इंतजार के बाद विधायक समेत कार्यकर्ता थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए।करीब आधे घंटे बाद प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश यादव थाने पहुंचे। पुलिस और धरनारत कार्यकर्ताओं के बीच कुछ देर वार्ता हुई लेकिन कार्यकर्ता थाना परिसर से हटने को तैयार नहीं हुए।पुलिस के अनुसार थाना परिसर में धरना-प्रदर्शन उचित नहीं होने पर उन्हें वहां से हटाया गया। सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने बल प्रयोग करते हुए उनके साथ मारपीट की और गालीगलौज भी की।प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि थाना परिसर में धरना-प्रदर्शन करना उचित नहीं है। धरनारत लोगों को वहां से हटा दिया गया।इनपर दर्ज हुई प्राथमिकी: मोहम्मद हमजा, घिसियावन यादव, अब्दुल हमीद, फुजैल अहमद, जहीर अहमद, बालकृष्ण ओझा, अफजल और अकबाल के नाम शामिल हैं।