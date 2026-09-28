Siddharthnagar News: नहर में डूबने से युवक की मौत

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घटना के बाद युवक का शव परिजन घर लेकर पहुंचे। युवक की मृत्यु से परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक का माहौल है। लोगों ने बताया कि युवक कुछ लोगों के साथ राप्ती नहर के मेन कैनाल में मछली पकड़ने गया था। इसी दौरान वह गहरे पानी में डूब गए।

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तुलसियापुर। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के लोहाटी गांव के पास सरयू नहर में सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे डूबने से एक युवक की मृत्यु हो गई है। मृतक की पहचान 20 वर्षीय बीरु पुत्र रामदेव पासवान के रूप में हुई है।