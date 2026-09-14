Siddharthnagar News: हिंदी दिवस के अवसर पर कराई गई विभिन्न प्रतियोगिताएं

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औराताल। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज तुरकौलिया में सोमवार को हिंदी दिवस के अवसर पर विद्यालय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसमें विद्यालय के सैकड़ो छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान मातृभाषा हिंदी पर निबंध लेखन प्रतियोगिता, हिंदी प्रश्नोत्तरी और हिंदी गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में उर्मिला त्रिपाठी विंध्यवासिनी त्रिपाठी, अर्चिता विश्वकर्मा, सीमा गौतम, अतुल चौबे, अभिषेक कुमार, सचिन गुप्ता, रिंकी, रेखा आदि ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य राम रूप ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतियोगिताओं से ज्ञान का विकास होता है, इसलिए हमें हमेशा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते रहना चाहिए ताकि हम जीवन में अपने आप को स्वावलंबी और समर्थ बना सके। इस अवसर पर उमेश मौर्य, अरुण कुमार, संजय कुमार, दीनानाथ सिंह, सुधांशु त्रिपाठी, सुनील कुमार मिश्र आदि मौजूद रहे।