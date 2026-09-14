Siddharthnagar News: बक्सा का ताला तोड़ सामान उठा ले गए चोर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 14 Sep 2026 11:11 PM IST
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चिल्हिया। थाना चिल्हिया क्षेत्र के अलीदापुर टोला नेतपुर लोधडीह में रविवार रात चोर गांव निवासी राधेश्याम के घर में घुसकर दो बाक्स उठा ले गए। उस वक्त परिवार के सदस्य छत पर सो रहे थे। सुबह घर के बाहर कुंडी बंद मिलने पर वारदात की जानकारी हुई। पीड़ित के अनुसार बाक्स में मंगलसूत्र, कान की झुमकी और कुछ नकद रुपये भी थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी। फारेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए। घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर सड़क किनारे झाड़ियों में दोनों बाक्स बरामद हो गए। अभी पीड़ित की ओर से तहरीर नहीं दी गई है।
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