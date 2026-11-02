Siddharthnagar News: दिवाली की जगमगाहट पर चौड़ीकरण का अंधेरा

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शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए करीब पौने दो किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर डिवाइडर चौड़ा और ऊंचा करने का काम शुरू कराया गया है। इसके लिए डिवाइडर पर स्ट्रीट लाइट के लिए पहले से लगे लोहे के पोल हटाए जा रहे हैं।यह काम ऐसे समय पर शुरू हुआ है जब धनतेरस, दीपावली और छठ करीब है। इन त्योहारों पर बाजारों में देर रात तक खरीदारी और आवाजाही होती है तब शहर की सबसे व्यस्त सड़क अंधेरे में डूबी रहेगी।मुख्य मार्ग के दोनों तरफ दुकानें और घनी आबादी है। दिवाली पर लोग परिवार के साथ खरीदारी करने निकलते हैं।शाम ढलने के बाद इसी सड़क पर वाहनों और पैदल चलने वालों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में पर्याप्त रोशनी नहीं होने से सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं।अंधेरे में दोपहिया वाहन चालकों, राहगीरों और दुकानदारों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। नए पोल और मॉडल लाइट लगाने की योजना तो है लेकिन उनकी स्थापना त्योहार के बाद होने की उम्मीद है।बाजार में रौनक, सड़क पर अंधेरा : मुख्य मार्ग शहर के प्रमुख बाजारों को जोड़ता है। धनतेरस से छठ पूजा तक यहां देर रात तक दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रहती है। ऐसे में सड़क की लाइटें बंद होने से दुकानदारों के साथ ग्राहकों की आवाजाही में भी मुश्किल आएगी।नगर पालिका ने निर्माण कार्य तो शुरू करा दिया लेकिन त्योहार के दौरान रोशनी की वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम नहीं किया इसे लेकर लोगों में नाराजगी है।स