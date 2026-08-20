Siddharthnagar News: तुलसी के मानस से सजा टेकधर मंदिर, श्रद्धालुओं ने किया सामूहिक पाठ

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बांसी। कस्बे के टेकधर मंदिर में बुधवार शाम गोस्वामी तुलसीदास जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। देर रात तक चले कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा और रामायण का पाठ किया। मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा।कार्यक्रम का शुभारंभ गोस्वामी तुलसीदास के चित्र पर माल्यार्पण और पूजा-अर्चन से हुआ। पूर्व सांसद डॉ. चंद्रशेखर त्रिपाठी ने कहा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से भगवान श्रीराम के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाया। बदलते सामाजिक परिवेश में उनके विचार, मर्यादा, सत्य, त्याग और मानवता का संदेश आज भी प्रासंगिक है।बृजराज मिश्र ने कहा कि तुलसी साहित्य भारतीय संस्कृति, लोकमंगल और सामाजिक समरसता का महत्वपूर्ण आधार है। नई पीढ़ी को तुलसीदास के साहित्य और आदर्शों से जोड़ने की आवश्यकता है।भोलानाथ पाठक ने कहा कि तुलसीदास की रचनाएं समाज को धर्म, संस्कार, सदाचार और मानवता का मार्ग दिखाती हैं। वहीं अनुपमा सिंह दुबे ने कहा कि तुलसीदास का साहित्य केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है बल्कि परिवार, समाज और मानव जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश देता है।इस अवसर पर देवेंद्र धर द्विवेदी, पवन मिश्रा, अभिषेक प्रताप सिंह, राहुल कसेरा, मोहन बाबा, गोपी यादव, राम सुधार बाबा सहित बड़ी संख्या में महिला-पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे।