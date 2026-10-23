Siddharthnagar News: बैरिकेडिंग और प्रवेश-निकास द्वारों की सुरक्षा व्यवस्था परखी
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 24 Oct 2026 12:03 AM IST
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सिद्धार्थनगर। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन-2026 के तहत शुक्रवार को मतदान के दौरान जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन और पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन ने सदर और बांसी स्थित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।
इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मतदान केंद्रों पर बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरों की क्रियाशीलता और प्रवेश व निकास द्वारों की सुरक्षा व्यवस्था परखी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया के दौरान सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए।
चुनाव के मद्देनजर सभी क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्ष भ्रमणशील रहकर मतदान केंद्रों की निगरानी कर रहे हैं।
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इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मतदान केंद्रों पर बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरों की क्रियाशीलता और प्रवेश व निकास द्वारों की सुरक्षा व्यवस्था परखी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया के दौरान सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए।
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चुनाव के मद्देनजर सभी क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्ष भ्रमणशील रहकर मतदान केंद्रों की निगरानी कर रहे हैं।