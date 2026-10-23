Siddharthnagar News: बैरिकेडिंग और प्रवेश-निकास द्वारों की सुरक्षा व्यवस्था परखी

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इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मतदान केंद्रों पर बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरों की क्रियाशीलता और प्रवेश व निकास द्वारों की सुरक्षा व्यवस्था परखी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया के दौरान सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए।चुनाव के मद्देनजर सभी क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्ष भ्रमणशील रहकर मतदान केंद्रों की निगरानी कर रहे हैं।