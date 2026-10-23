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Siddharthnagar News: बैरिकेडिंग और प्रवेश-निकास द्वारों की सुरक्षा व्यवस्था परखी

Sat, 24 Oct 2026 12:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 24 Oct 2026 12:03 AM IST
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Siddharthnagar News: Security arrangements at barricading and entry-exit gates examined
नौगढ़ तहसील मतदान केंद्र का निरीक्षण करते डीएम ​शिवशरणप्पा जीएन, एसपी डॉ. अ​भिषेक महाजन। संवाद
सिद्धार्थनगर। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन-2026 के तहत शुक्रवार को मतदान के दौरान जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन और पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन ने सदर और बांसी स्थित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।
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इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मतदान केंद्रों पर बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरों की क्रियाशीलता और प्रवेश व निकास द्वारों की सुरक्षा व्यवस्था परखी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया के दौरान सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए।
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चुनाव के मद्देनजर सभी क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्ष भ्रमणशील रहकर मतदान केंद्रों की निगरानी कर रहे हैं।
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