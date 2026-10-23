Siddharthnagar News: इटवा में भारी मात्रा में पटाखे बरामद, जांच में जुटी पुलिस

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जानकारी के मुताबिक, इटवा पुलिस को डुमरियागंज मार्ग पर पटाखे रखे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पटाखों को बरामद कर थाने पहुंचाया। हालांकि, बरामद पटाखों की मात्रा, उनके भंडारण की अनुमति और संबंधित व्यक्ति के बारे में तत्काल जानकारी नहीं मिल सकी।इस संबंध में एसओ अनिल कुमार दुबे ने पटाखों की बरामदगी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वह बाहर हैं। वहीं, एसआई हरिओम कुशवाहा ने मामले में जांच चलने की बात कही।