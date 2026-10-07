फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Protest registered by wearing black armbands in support of demands

Siddharthnagar News: मांगों के समर्थन में काली पट्टी बांधकर जताया विरोध

Wed, 07 Oct 2026 11:24 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 07 Oct 2026 11:24 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Protest registered by wearing black armbands in support of demands
इटवा। सीएचसी इटवा में एड्स व एचआईवी से जुड़े कर्मियों ने बुधवार को काली पट्टी बांध कर विरोध जताया। मांगों के समर्थन में अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। अमित मिश्र और जितेंद्र ने कहा कि तीन वर्षों के दौरान निकाले गए समस्त कर्मियों का पुनः समायोजन किया जाए। जाॅब की सुरक्षा दी जाए , म्युचुअल स्थानांतरण नीति लागू की जाए। इसके अलावा अन्य मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। कहा कि अगर मांगें पूरी नहीं तो 11 अक्तूबर तक इसी तरह काली पट्टी बांध कर विरोध जताएंगे। 12 अक्तूबर से 14 अक्तूबर तक शुरुआत के दो घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे। 15 अक्तूबर को लखनऊ के ईको गार्डन में धरना देंगे और इसके बावजूद कोई सुनवाई न होने पर 16 से उसी स्थल पर अनवरत धरना जारी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed