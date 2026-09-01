मिशन शक्ति : महिलाओं को पुलिस ने पढ़ाया कानून का पाठ

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पुलिस कर्मियों ने महिला अपराध से बचाव के तरीके बताए। वहीं, थाना सिद्धार्थनगर की टीम ने राजकीय उद्यान पार्क में बालिकाओं और महिलाओं को महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। कठेला समयमाता पुलिस ने एसओ नारायन लाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में चौपाल लगाकर महिलाओं और बालिकाओं को बताया कि उनके साथ किसी तरह का अपराध होने पर चुप रहने के बजाय तत्काल पुलिस को सूचना दें।मिशन शक्ति केंद्र और सेल के बारे में जानकारी दी गई, जहां वे अपनी समस्याएं दर्ज करा सकती हैं। चौपाल में मौजूद महिलाओं से उनकी समस्याएं भी पूछी गईं लेकिन किसी ने व्यक्तिगत समस्या नहीं बताई।