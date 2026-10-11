Siddharthnagar News: नेपाली सेना ने गोरखा बाढ़ से 49 लोगों को निकाला

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सेना ने एमआई-17 समेत चार हेलीकॉप्टर और जमीनी रास्ते से सैनिकों को भेजा। अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से तलाशी और बचाव अभियान जारी है। नेपाली सेना के जनसंपर्क एवं सूचना निदेशालय ने रविवार दोपहर तीन बजे यह जानकारी दी। बचाए गए लोगों में एक शिशु, दो बालक और एक विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य लगातार चल रहा है।विभिन्न इलाकों में बचाव कार्यजगत से गोरखा तक छह लोगों को बचाया गया। फिलिम से हुलचुक तक एक बच्चे समेत चार लोगों को सुरक्षित निकाला गया। यारू से हुलचुक तक दो बच्चों सहित 15 लोगों को पहुंचाया गया। हुलचुक से फिलिम तक एक और नामरुंग से फिलिम तक दो लोगों को बचाया गया। न्याकफेदी से न्याकडांडा तक नौ लोगों को बचाया गया। पयून से सलेरी (नई बस्ती) तक 12 लोगों को सुरक्षित निकाला गया।