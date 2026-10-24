Siddharthnagar News: इटवा में शराब विवाद में युवक की हत्या, भाई घायल

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इटवा। इटवा थाना क्षेत्र के परसा बुजुर्ग गांव में शनिवार देर रात शराब पीने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में 42 वर्षीय बंशीलाल की मौत हो गई, जबकि उनके भाई कमलेश घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।जानकारी के अनुसार, शराब पीने के बाद गाली-गलौज हुई, जिससे विवाद बढ़ गया। इसी दौरान एक नाराज व्यक्ति ने बंशीलाल पर चाकू से कई वार किए। हमले में बंशीलाल गंभीर रूप से घायल हो गए।सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटवा ले गई। वहां चिकित्सकों ने बंशीलाल को मृत घोषित कर दिया। उनके भाई कमलेश भी इस घटना में घायल हुए हैं।घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर अनिल कुमार दुबे ने बताया कि घटना से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। पुलिस विवाद की असली वजह और हमले में शामिल व्यक्ति के संबंध में जानकारी जुटा रही है। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।