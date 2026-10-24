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Siddharthnagar News: इटवा में शराब विवाद में युवक की हत्या, भाई घायल

Sat, 24 Oct 2026 11:44 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 24 Oct 2026 11:44 PM IST
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Siddharthnagar News: Man murdered in Itwa following a dispute over alcohol; brother injured
इटवा थाना क्षेत्र के परसा बुजुर्ग गांव में शनिवार देर रात हुई वारदात
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इटवा। इटवा थाना क्षेत्र के परसा बुजुर्ग गांव में शनिवार देर रात शराब पीने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में 42 वर्षीय बंशीलाल की मौत हो गई, जबकि उनके भाई कमलेश घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, शराब पीने के बाद गाली-गलौज हुई, जिससे विवाद बढ़ गया। इसी दौरान एक नाराज व्यक्ति ने बंशीलाल पर चाकू से कई वार किए। हमले में बंशीलाल गंभीर रूप से घायल हो गए।
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सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटवा ले गई। वहां चिकित्सकों ने बंशीलाल को मृत घोषित कर दिया। उनके भाई कमलेश भी इस घटना में घायल हुए हैं।
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घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर अनिल कुमार दुबे ने बताया कि घटना से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। पुलिस विवाद की असली वजह और हमले में शामिल व्यक्ति के संबंध में जानकारी जुटा रही है। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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