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Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर में 26 को वाल्मीकि जयंती पर स्थानीय अवकाश

Sat, 24 Oct 2026 11:46 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 24 Oct 2026 11:46 PM IST
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Siddharthnagar News: Local holiday on Valmiki Jayanti on 26th in Siddharthnagar
सिद्धार्थनगर। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर 26 अक्तूबर को जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। इसके साथ ही 19 अक्तूबर को घोषित स्थानीय अवकाश की तिथि में बदलाव कर दिया गया है।
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डीएम की ओर से जारी आदेश के अनुसार, शासन ने 26 अक्तूबर 2026 को महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसके चलते जिले में 19 अक्तूबर को स्थानीय अवकाश के स्थान पर अब 26 अक्तूबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
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जिलाधिकारी ने आदेश की प्रतिलिपि जनपद न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी है।
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