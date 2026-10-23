Siddharthnagar News: राम जन्म की कथा सुन भाव विभोर हुए श्रोता, जयकारों से गूंजा पंडाल

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कथावाचक ने कहा कि भगवान श्रीराम के जन्म से पहले अयोध्या नगरी में शुभ संकेत दिखाई देने लगे थे। उनके जन्म लेते ही पूरी अयोध्या में उत्सव का माहौल छा गया और चारों ओर मंगल गीत गूंजने लगे। भगवान श्रीराम ने पृथ्वी पर अवतरित होकर धर्म की स्थापना की और असुरों का संहार कर अधर्म का नाश किया।उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का जीवन चरित्र युगों-युगों तक मानवता को प्रेरणा देता रहेगा। पिता, माता और भाइयों के प्रति उनका स्नेह, त्याग और समर्पण आज भी प्रासंगिक है। कथा के दौरान कथावाचक ने भक्ति गीत प्रस्तुत किए, जिन पर श्रद्धालु झूम उठे।इस मौके पर डॉ. मनीष मिश्रा, सुमंत अग्रहरि, राम सुरेश चौरसिया, दिलीप धर दुबे, नंदलाल अग्रहरि समेत अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।