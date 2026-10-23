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Siddharthnagar News: शिक्षक निर्वाचन में बूथों पर सक्रिय रहे नेता-कार्यकर्ता

Sat, 24 Oct 2026 12:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 24 Oct 2026 12:02 AM IST
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Siddharthnagar News: Leaders and party workers remained active at polling booths during the teachers' constituency election
नौगढ़ तहसील में मतदान करने के बाद उंगली पर लगे हुए स्याही को दिखाती शिक्षिकाएं। संवाद
सिद्धार्थनगर। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के दौरान शुक्रवार को जिले के मतदान केंद्रों पर भाजपा और सपा के नेता व कार्यकर्ता सक्रिय नजर आए। नौगढ़ तहसील स्थित मतदान केंद्र पर भाजपा और शिक्षक संघ के प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी पहुंचे।
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उन्होंने समर्थकों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान भाजपा के कई प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। भाजपा विधायक श्यामधनी राही, जिलाध्यक्ष दीपक मौर्य और नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव ने भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर गतिविधियों का जायजा लिया। सांसद जगदंबिका पाल और क्षेत्रीय मंत्री कन्हैया पासवान भी यहां पहुंचे। वहीं, पूर्व मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी ने मतदान कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
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