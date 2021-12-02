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- चौकीदारों के माध्यम से आसपास के गांवों में जानकारी जुटा रही पुलिससिद्धार्थनगर। भवानीगंज थाना क्षेत्र के खुनखुन चौराहे के पास झाड़ियों में नवजात का शव मिलने के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। शव किसने और किन परिस्थितियों में वहां फेंका, इसका पता लगाने के लिए आसपास के गांवों के चौकीदारों और ग्राम प्रधानों से जानकारी ली जा रही है। वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नवजात की मौत का कारण स्पष्ट होने की उम्मीद है।क्षेत्र के अरनी और लटिया गांव के बीच सड़क किनारे झाड़ियों में नवजात का शव मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो शव नवजात बालक का पाया गया। पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नवजात को मिट्टी में दफनाया गया था, लेकिन किसी जानवर ने उसे खींचकर बाहर निकाल दिया।घटना के बाद क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि नवजात की मौत किन परिस्थितियों में हुई और उसे किसने दफनाया था। इसके लिए आसपास के गांवों के ग्राम प्रधानों और चौकीदारों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि गांव में किसी नवजात की मौत होने की जानकारी स्थानीय स्तर पर मिल सकती है।पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। नियमानुसार 72 घंटे की अवधि पूरी होने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इससे मौत की असल वजह सामने आ सकेगी।थानाध्यक्ष भवानीगंज विजय शंकर सिंह ने बताया कि नवजात के शव को मिट्टी में दबाया गया था, जिसे किसी जानवर ने खींचकर बाहर निकाल दिया। शव का पंचनामा कर मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। आसपास के गांवों के चौकीदारों और अन्य माध्यमों से जानकारी जुटाई जा रही है। निर्धारित समयसीमा पूरी होने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा।