Siddharthnagar News: कैमरा बंद मिला तो स्कूल वाहन का संचालन रोकने के निर्देश

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सिद्धार्थनगर। स्कूल के बच्चों के सुरक्षित आवागमन को लेकर चलाए जा रहे मिशन सेफ फ्यूचर 3.0 अभियान के तहत सोमवार को परिवहन विभाग की टीम ने 21 स्कूल वाहनों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान सभी वाहनों में परिचालक मौजूद मिले लेकिन कुछ वाहनों में बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए कैमरे संचालन की स्थिति में नहीं पाए गए। इस पर संबंधित वाहन संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि कैमरे चालू हालत में होने के बाद ही स्कूली वाहन का संचालन किया जाए। जांच के दौरान सुरक्षा मानकों में किसी तरह की लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।एआरटीओ संजय कुमार सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम ने जांच अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य स्कूल आने-जाने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ स्कूल वाहनों में निर्धारित मानकों का पालन कराना है। निरीक्षण के दौरान वाहनों में परिचालक की मौजूदगी, बच्चों की सुरक्षा से जुड़े इंतजाम और कैमरों की संचालन स्थिति की जांच की गई। एआरटीओ ने वाहन संचालकों को निर्देशित किया कि वाहन में लगे सुरक्षा उपकरण केवल कागजों तक सीमित न रहें बल्कि जरूरत के समय पूरी तरह काम करने की स्थिति में हों। जांच में कुछ वाहनों के कैमरे संचालित नहीं पाए जाने पर संचालकों को तत्काल व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए। कहा कि कैमरा बच्चों की सुरक्षा और वाहन के अंदर होने वाली गतिविधियों की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए कैमरे के खराब या बंद होने की स्थिति में वाहन का संचालन करना सुरक्षा के साथ समझौता माना जाएगा। अभियान के तहत स्कूल वाहनों की जांच आगे भी जारी रखने की बात कही गई है। परिवहन विभाग की टीम स्कूल वाहनों में सुरक्षा मानकों की स्थिति की निगरानी करेगी और नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वाहन संचालकों और स्कूल प्रबंधन से बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी निर्धारित मानकों का पालन करने की अपील की है।इस संबंध में एआरटीओ संजय कुमार सिंह ने बताया कि अभियान लगातार चलाया जाएगा। जांच में नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।