Siddharthnagar News: मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन कल, भवानीगंज पुलिस ने पूरी की तैयारी

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जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के बयारा, रंगरेजपुर, मियाताड़ी डीह, भड़रिया सहित विभिन्न गांवों और पूजा पंडालों में स्थापित मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ और जुलूसों की आवाजाही को देखते हुए पुलिस सतर्क रहेगी।विसर्जन मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक तैयारियां की गई हैं, ताकि विसर्जन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो और कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो सके।पुलिस ने पूजा समितियों और आयोजकों से अपील की है कि विसर्जन के दौरान शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।थानाध्यक्ष भवानीगंज विजय शंकर सिंह ने बताया कि मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस की तैयारी पूरी है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने आयोजकों और श्रद्धालुओं से निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने और आपसी सौहार्द के साथ विसर्जन कार्यक्रम संपन्न कराने की अपील की।