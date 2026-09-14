झमाझम बारिश : गर्मी से राहत, फसलों को संजीवनी

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जिले के कुछ हिस्सों में लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण किसान परेशान थे। कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश हुई।

पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी से लोग बेहाल थे। सोमवार शाम करीब चार बजे गरज-चमक के साथ अचानक बारिश शुरू हुई। करीब आधे घंटे तक अच्छी बारिश हुई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। जनपद मुख्यालय पर भी अच्छी बारिश हुई। डुमरियागंज नगर सहित तहसील क्षेत्र में सोमवार दोपहर करीब पौने चार बजे तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हुई। इससे थोड़ी ही देर में नगर के विभिन्न वार्डों के निचले हिस्सों में जलभराव हो गया।

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सिद्धार्थनगर। भीषण गर्मी और उमस के बीच सोमवार शाम जिले के अधिकतर हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। बारिश से जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, वहीं पानी की कमी से प्रभावित हो रही फसलों को भी संजीवनी मिली।