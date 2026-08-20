Siddharthnagar News: पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती मनाई

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कांग्रेस जिलाध्यक्ष काजी सुहेल अहमद ने कहा कि राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माता, सूचना क्रांति और पंचायती राज व्यवस्था के सूत्रधार थे। जिला उपाध्यक्ष अभिनय राय ने राजीव गांधी के विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, पंचायती राज अधिकारों और युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। सतीश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि सर्वधर्म समभाव की भावना को मानने वाले राजीव गांधी पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चलने की अद्भुत क्षमता रखते थे।इस अवसर पर मनोज कुमार श्रीवास्तव, राजन श्रीवास्तव, विक्की रिजवी, सोनू प्रकाश त्रिपाठी, रियाज मनिहार, कृष्ण बिहारी आदि मौजूद रहे।