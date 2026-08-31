Siddharthnagar News: चार माह से पेंशन न मिलने से बुजुर्ग परेशान

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ब्लाॅक क्षेत्र के आसपास के गांवों में वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन पर निर्भर हजारों लोगों को रक्षाबंधन से पहले भी राहत नहीं मिली। पेंशन पा रहे राम बहादुर शर्मा, गुरुदयाल, बबुन्ने, रमापति पांडेय, भगत गुप्ता, मोहन गुप्ता, श्रीराम प्रजापति, झीनक आदि लोगों का कहना है कि चार महीने से अधिक समय से पेंशन भुगतान पूरी तरह रुका हुआ है। इस कारण त्योहार के लिए जरूरी सामान खरीदना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार पेंशन की राशि से कई बुजुर्ग बीपी, शुगर और जोड़ों के दर्द की दवाएं लेते थे। भुगतान बंद होने से इलाज प्रभावित हुआ है।विधवा महिलाएं रोजमर्रा के खर्च के लिए उधार पर निर्भर हो गई हैं। दिव्यांग ने बताया कि मजदूरी न कर पाने के कारण पेंशन ही उनकी मुख्य आय है। अब उन्हें छोटे खर्चों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। लाभार्थियों का आरोप है कि उन्हें समाधान के बजाय बैंक और ब्लॉक कार्यालय के बीच भेजा जा रहा है। बैंक में कहा जाता है कि राशि नहीं आई है। ब्लॉक कार्यालय में ऊपर से भुगतान न आने की बात कही जाती है। सरकार की ओर से भुगतान रुकने पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है।इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी जय प्रकाश नारायन का कहना है कि सत्यापन होकर लिस्ट आ गई है। भुगतान होने की प्रक्रिया चल रही है। सितंबर तक लाभार्थियों के खाते पैसा चला जाएगा।