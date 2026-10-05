Siddharthnagar News: शिक्षक निर्वाचन के लिए आठ मतदान स्थल तय

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सिद्धार्थनगर। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन-2026 के लिए जिले में आठ मतदान स्थल निर्धारित किए गए हैं। 23 अक्तूबर को सुबह आठ से शाम चार बजे तक मतदान होगा। मतदान व्यवस्था की निगरानी के लिए चार उप जिलाधिकारियों को जोनल मजिस्ट्रेट तथा तहसीलदारों व अन्य अधिकारियों को सेक्टर/स्टैटिक मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गई है।जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने अधिकारियों को निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अनुसार मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। सेक्टर/स्टैटिक मजिस्ट्रेट 22 अक्तूबर को सुबह 10 बजे संबंधित मतदान स्थल के लिए रवाना होंगे। मतदान समाप्त होने के बाद मतदान टोलियों के साथ कलेक्ट्रेट में उपस्थित होना होगा। पुलिस अधीक्षक को मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।आठ मतदान स्थल34 - तहसील कार्यालय भवन, नौगढ़35 - क्षेत्र पंचायत भवन, बढ़पुर36 - तहसील कार्यालय भवन, बांसी37 - क्षेत्र पंचायत भवन, खेसरहा38 - तहसील कार्यालय भवन, शोहरतगढ़39 - क्षेत्र पंचायत भवन, बढ़नी40 - तहसील कार्यालय भवन, इटवा41 - तहसील कार्यालय भवन, डुमरियागंजइन अधिकारियों को मिली जिम्मेदारीनौगढ़ जोन: एसडीएम निखिल कुमार चक्रवर्ती को जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है। तहसीलदार अरविंद कुमार पांडेय और तहसीलदार (न्यायिक) निखिल शुक्ला को सेक्टर/स्टैटिक मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गई है।बांसी जोन: एसडीएम विश्वामित्र सिंह जोनल मजिस्ट्रेट होंगे। तहसीलदार शंकर शुक्ला और तहसीलदार (न्यायिक) गौरव कुमार भट्ट को सेक्टर/स्टैटिक मजिस्ट्रेट बनाया गया है।शोहरतगढ़ जोन: एसडीएम राजेश कुमार विश्वकर्मा को जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है। तहसीलदार मानवेंद्र प्रताप सिंह और जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार सिंह सेक्टर/स्टैटिक मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी संभालेंगे।इटवा-डुमरियागंज जोन: एसडीएम संदीप कुमार त्रिपाठी और एसडीएम विवेकानंद मिश्र को जोनल मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गई है। इटवा में तहसीलदार प्रकाश सिंह यादव और डुमरियागंज में तहसीलदार अजय कुमार (प्रथम) को सेक्टर/स्टैटिक मजिस्ट्रेट बनाया गया है।