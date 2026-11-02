Siddharthnagar News: पहली बार डिजिटल जनगणना, 40 प्रश्नों के उत्तर देकर करें स्वगणना

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अब दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक की जाएगी। यह जानकारी सीडीओ एवं अपर प्रमुख जनगणना अधिकारी बलराम सिंह और एडीएम एवं जिला जनगणना अधिकारी संदीप कुमार श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट सभागार में दी।उन्होंने बताया कि जनगणना-2027 देश की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल जनगणना होगी। इसके लिए पोर्टल और मोबाइल एप का इस्तेमाल किया जाएगा। सीएमएमएस पोर्टल के माध्यम से जनगणना के सभी कार्यों की निगरानी और प्रबंधन किया जाएगा। वहीं, प्रगणक और पर्यवेक्षक मोबाइल एप के जरिये जनगणना का कार्य पूरा करेंगे। इस बार पहली बार स्वगणना की सुविधा भी दी गई है। इसके तहत परिवार का मुखिया 16 से 30 नवंबर 2026 तक स्वयं अपने परिवार की गणना कर सकेगा। स्वगणना के लिए परिवार के मुखिया को पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर 40 सवालों के जवाब भरने होंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक एसई आईडी जनरेट होगी, जिसे सुरक्षित रखना होगा। एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 के बीच जब प्रगणक घर पहुंचेगा तो उसे यह आईडी उपलब्ध करानी होगी।इससे जनगणना का कार्य कम समय में पूरा हो सकेगा। दोनों अधिकारियों ने जनपदवासियों से अपील की कि प्रगणकों की ओर से पूछे जाने वाले सभी सवालों के सही जवाब देकर जनगणना कार्य में सहयोग करें।6663 प्रगणक और पर्यवेक्षक संभालेंगे जिम्मेदारी: जनपद में दूसरे चरण की जनगणना कराने के लिए कुल 6663 प्रगणक और पर्यवेक्षक लगाए जाएंगे। इन्हें 144 बैचों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 24 अक्तूबर से छह नवंबर 2026 तक जिले की सभी तहसीलों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।प्रशिक्षण पूरा होने के बाद यही प्रगणक और पर्यवेक्षक एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना का कार्य पूरा करेंगे।