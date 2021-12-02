Siddharthnagar News: सेवा संकल्प विकसित भारत अभियान के तहत प्रतियोगिताएं

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भाषण में अंशिका पांडेय (विकास इंटर कॉलेज) प्रथम रहीं। नानसी पांडेय (सिद्धार्थ शिक्षा निकेतन बनकटा) द्वितीय, करन (राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मटियरिया) तृतीय रहे। चित्रकला में संजना गौंड (राजकीय इंटर कॉलेज पचमोहनी) प्रथम रहीं। मीना (राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मटियरिया) द्वितीय, अनन्या शुक्ला (विकास इंटर कॉलेज) तृतीय रहीं। सामान्य ज्ञान में विकास इंटर कॉलेज प्रथम। राजकीय इंटर कॉलेज पचमोहनी द्वितीय, सिद्धार्थ शिक्षा निकेतन बनकटा तृतीय रहे। आयोजन में विद्यार्थियों को सेवा, संकल्प, कौशल विकास और विकसित भारत में युवाओं की भूमिका के प्रति जागरूक कर मेडल व प्रशस्ति पत्र दिए गए।

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घोसियारी। खेसरहा क्षेत्र के विकास इंटर कॉलेज में बृहस्पतिवार को सेवा संकल्प विकसित भारत अभियान 2047 के तहत भाषण, सामान्य ज्ञान और चित्रकला प्रतियोगिताएं हुईं। आयोजन प्रधानाचार्य प्रकाश सिंह ने किया, अर्चना सिंह नोडल अधिकारी थीं।