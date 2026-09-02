Siddharthnagar News: डेढ़ माह पुराने किशोरी आत्महत्या प्रकरण में नामजद आरोपी गिरफ्तार

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लोटन। कोतवाली क्षेत्र के खीरीडीहा गांव में डेढ़ माह पहले 14 वर्षीय किशोरी मनीषा की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी अब्दुल सलीम को बुधवार को दबोच लिया। उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया।पुलिस के अनुसार, मृतका मनीषा के माता-पिता शिवकुमार और संजू नेपाल के लुंबिनी थाना क्षेत्र के महतनिया गांव के निवासी हैं। दोनों रोजी-रोटी के लिए दो वर्ष पहले मद्रास चले गए थे और अपनी दोनों बेटियों मनीषा व सरिता को नाना राजाराम के पास खीरीडीहा गांव में छोड़ गए थे। घटना वाले दिन नाना खेत पर थे जबकि बड़ी बहन सरिता बकरी चराने गई थी। इसी दौरान मनीषा का शव कमरे में दुपट्टे के सहारे फंदे से लटका मिला था।घटना के बाद मृतका के नाना राजाराम की तहरीर पर गांव निवासी अब्दुल सलीम के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी तभी से भागा हुआ था। बुधवार सुबह मुखबिर की सूचना पर एसआई गोपाल यादव, सौरभ सिंह और राजेश यादव की टीम ने धरमौली मोड़ से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि नामजद आरोपी की लंबे समय से तलाश की जा रही थी। गिरफ्तारी के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे जेल भेज दिया गया है।