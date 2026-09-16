Siddharthnagar News: 685 निजी वाहन मालिकों को सालाना फिटनेस से राहत

विज्ञापन

परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के 15 सितंबर के कार्यालय आदेश के बाद चालक को छोड़कर छह से अधिक सीट वाले निजी वाहनों की वार्षिक फिटनेस की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। जिले में इस श्रेणी के 685 निजी वाहन पंजीकृत हैं। नए आदेश से इन वाहन मालिकों का समय और फिटनेस प्रक्रिया में होने वाला खर्च बचेगा।पूर्व व्यवस्था के तहत चालक को छोड़कर छह से अधिक सीट क्षमता वाले निजी वाहनों का प्रत्येक वर्ष फिटनेस कराना अनिवार्य था। व्यक्तिगत और पारिवारिक उपयोग में आने वाले वाहनों को भी इसके लिए परिवहन कार्यालय की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार बस्ती मंडल में इस श्रेणी के कुल 3,481 निजी वाहन पंजीकृत हैं। इनमें बस्ती के 1,737, सिद्धार्थनगर के 685 और संतकबीरनगर के 1,059 वाहन शामिल हैं। सिद्धार्थनगर में इस श्रेणी के 685 वाहन पंजीकृत हैं।