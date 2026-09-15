बस हादसा: नहर में गिरने से बाल-बाल बची स्कूल बस, रेहरा गांव के पास अनियंत्रित होकर पलटी; 6-7 छात्र घायल

सदर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह बच्चों को लेकर स्कूल जा रही एक निजी विद्यालय की बस प्राथमिक विद्यालय रेहरा के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार छह-सात छात्रों को हल्की चोटें आईं। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

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आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाला। गनीमत रही कि बस नहर में गिरने से बाल-बाल बच गई, वरना हादसा और गंभीर हो सकता था।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे एक निजी स्कूलों की बस बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जा रही थी। रेहरा गांव के पास प्राथमिक विद्यालय के समीप पहुंचते ही अचानक बस अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पलट गई। बस पलटते ही उसमें सवार बच्चों में अफरा-तफरी मच गई।आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और बच्चों को बस से बाहर निकाला। हादसे में घायल छह-सात छात्रों को उपचार के लिए ले जाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।