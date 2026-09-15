बस हादसा: नहर में गिरने से बाल-बाल बची स्कूल बस, रेहरा गांव के पास अनियंत्रित होकर पलटी; 6-7 छात्र घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Published by: Rohit Singh Updated Tue, 15 Sep 2026 10:23 AM IST
सार
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे एक निजी स्कूलों की बस बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जा रही थी। रेहरा गांव के पास प्राथमिक विद्यालय के समीप पहुंचते ही अचानक बस अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पलट गई। बस पलटते ही उसमें सवार बच्चों में अफरा-तफरी मच गई।
विज्ञापन
विस्तार
सदर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह बच्चों को लेकर स्कूल जा रही एक निजी विद्यालय की बस प्राथमिक विद्यालय रेहरा के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार छह-सात छात्रों को हल्की चोटें आईं। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।
विज्ञापन
आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाला। गनीमत रही कि बस नहर में गिरने से बाल-बाल बच गई, वरना हादसा और गंभीर हो सकता था।
विज्ञापन
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे एक निजी स्कूलों की बस बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जा रही थी। रेहरा गांव के पास प्राथमिक विद्यालय के समीप पहुंचते ही अचानक बस अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पलट गई। बस पलटते ही उसमें सवार बच्चों में अफरा-तफरी मच गई।
विज्ञापन
आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और बच्चों को बस से बाहर निकाला। हादसे में घायल छह-सात छात्रों को उपचार के लिए ले जाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन