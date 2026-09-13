Siddharthnagar News: शाम होते ही शुरू हो जाती है बिजली कटौती

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अश्वनी कुमार मिश्र, डब्बू मिश्र, पुसई तिवारी, रामहित और कृष्ण कुमार तिवारी समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि शाम के समय बिजली कटने से महिलाओं को भोजन बनाने में दिक्कत होती है। वहीं, बिजली न रहने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बुजुर्गों को भी उमस भरी गर्मी में परेशानी उठानी पड़ रही है।ग्रामीणों ने बताया कि रात में लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से जहरीले जीव-जंतुओं का भी भय बना रहता है। अंधेरे में घर से बाहर निकलना जोखिम भरा हो जाता है। लोगों का कहना है कि लगातार कई घंटे की कटौती के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। उपभोक्ताओं ने संबंधित अधिकारियों से रात में होने वाली लंबी बिजली कटौती पर रोक लगाकर नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग की है।जेई खैरटिया दिनेश कुमार ने बताया कि रोस्टिंग का ऊपर से आदेश है, जिसके अनुसार कटौती की जा रही है।