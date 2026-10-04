Siddharthnagar News: नेपाल में एक क्विंटल 10 किलो गांजा बरामद

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सशस्त्र पुलिस बल, नेपाल नंबर सात गण मुख्यालय सिरहा के प्रमुख सशस्त्र पुलिस अधीक्षक सुमनजंग थापा ने बताया कि विशेष सूचना के आधार पर शुक्रवार रात करीब 1:35 बजे औरही गांवपालिका-1 के दरैया क्षेत्र में कार्रवाई की गई। सशस्त्र पुलिस नायब निरीक्षक के नेतृत्व में 15 जवानों की टीम ने नेपाल से भारत की ओर सिर पर बोरी रखकर जा रहे तीन लोगों को रोका।पुलिस ने तलाशी ली तो छह बोरियों में गांजा बरामद हुआ। वजन कराने पर गांजा 110 किलो 760 ग्राम निकला। पुलिस ने मौके से तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान औरही गांवपालिका-2 देउरीपट्टी निवासी मिश्रीलाल सदाय (43), मनिकलाल सदाय (31) और धनगढ़ीमाई नगरपालिका-5 निवासी श्यामसुंदर यादव (33) के रूप में हुई है।सशस्त्र पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार तीनों आरोपियों को बरामद गांजा और मोबाइल फोन के साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित निकाय को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है।ौ