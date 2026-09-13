फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Matters were resolved through reconciliation; setting aside differences, they came together again.

Siddharthnagar News: सुलह-समझौता से बनी बात, मतभेद भुलाकर दोबारा हुए एक साथ

Sun, 13 Sep 2026 11:26 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:26 PM IST
विज्ञापन
Matters were resolved through reconciliation; setting aside differences, they came together again.
सिद्धार्थनगर। महिला थाने में रविवार को मिशन शक्ति के तहत नई किरण जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें 11 ऐसे परिवार जो किन्हीं कारणों से अलग-अलग रह रहे थे। उन्हें समझा- बुझाकर सुलह करवाया और घर भेज दिया।
विज्ञापन

महिला थानाध्यक्ष भाग्यवती पांडेय की अगुवाई में काउंसलिंग टीम की ओर से पारिवारिक विवादों से संबंधित 11 मामलों में दोनों पक्षों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना गया। आपसी बातचीत, समझा एवं काउंसलिंग के माध्यम से उनके मध्य उत्पन्न मनमुटाव को दूर कराया गया। काउंसलिंग के उपरांत सभी 11 जोड़ों ने आपसी मतभेद समाप्त कर साथ रहने की सहमति व्यक्त की, जिसके पश्चात उन्हें हंसी-खुशी एक साथ विदा किया गया।
विज्ञापन

मिशन शक्ति केंद्र की यह पहल परिवारों को टूटने से बचाने तथा महिलाओं को सुरक्षित एवं सम्मानजनक पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस दौरान काउंसलिंग टीम की कांस्टेबल रीना, आरक्षी प्रियंबदा सिंह, संगीता, प्रगति, शिखा खरवार, शिवानी सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

---
यह परिवार हुआ एक
अनीता पत्नी अवधेश चौहान निवासी बाजरा भारी थाना कठेला समय माता, छाया पत्नी बृजेश कुमार निवासी सूर्य कुड़ियां थाना चिल्हिया, राजिया पत्नी हाफिजुल्लाह निवासी थाना सदर,.बंदना पत्नी धर्मेंद्र निवासी मदनपुर थाना उसका बाजार, गजल फातिमा पत्नी मेंराज अब्बास निवासी हल्लौर थाना डुमरियागंज, सुशीला पत्नी बृजेश ग्राम बनौला थाना खेसरहा,रीमा पत्नी राजकुमार ग्राम कुशलपुर थाना बांसी, शहजादी पत्नी रियाज ग्राम महुआ टोला चिछौरी थाना भवानीगंज,रजनी पत्नी दीपक ग्राम सनई थाना सिद्धार्थनगर, खुशबू पत्नी दीपक मौर्य ग्राम असनहरा थाना शिवनगर डिडई, शहीदुननिशा पत्नी नफीस निवासी पटना थाना कठेला समय माता शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed