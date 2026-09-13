Siddharthnagar News: सांसद रत्न से सम्मानित होने पर जगदंबिका पाल का स्वागत

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सिद्धार्थनगर। सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद सांसद जगदंबिका पाल के प्रथम आगमन पर जिले में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जनपद की सीमा लोहरौली डिडई पर पहुंचने पर जिलाध्यक्ष दीपक मौर्य के नेतृत्व में स्वागत किया गया।बांसी क्षेत्र के तिलौली चौराहे पर पूजा पाल के नेतृत्व में स्वागत किया गया। बांसी में सांसद जगदंबिका पाल ने माधव बाबू की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। ककरही में रिंकू पाल व कार्यकर्ताओं ने सांसद का स्वागत किया।सनई चौराहे पर मंडल अध्यक्ष सतीश रस्तोगी के नेतृत्व में मंडल के कार्यकर्ताओं ने तथा शोहरतगढ़ क्षेत्र के प्रभारी सूर्य प्रकाश पांडेय, नगर अध्यक्ष सुनील अग्रहरि, रवि अग्रवाल शिवा तिवारी आदि ने स्वागत किया।