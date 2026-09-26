Siddharthnagar News: नेपाल में भारी बारिश, भूस्खलन से जनजीवन अस्त-व्यस्त, कई हाईवे ठप

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कपिलवस्तु। नेपाल में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बाढ़, भूस्खलन और जलभराव के कारण कई जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हैं। नारायणगढ़-मुग्लिन, पृथ्वी और बीपी हाईवे भूस्खलन से बाधित हैं। सिंधुली में रोशी नदी की बाढ़ से सड़क का 10 से 15 मीटर हिस्सा कट गया। नवलपरासी में नारायणी नदी का पानी बस्ती में घुस गया। करीब 400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भक्तपुर में हनुमंते नदी के जलस्तर बढ़ने पर 16 परिवारों के 98 लोगों को निकाला गया। पाल्पा में भूस्खलन से दो घर दब गए और कृष्णा सरू लापता हैं। रसुवा में त्रिशूली नदी के कटाव से पासंग ल्हामू हाईवे क्षतिग्रस्त हुआ है। सोलुखुम्बू, डांग समेत कई जिलों में रात के समय यातायात प्रतिबंधित किया गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और बचाव कार्य में जुटा है।