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जानकारी के अनुसार, बस्ती जनपद निवासी देवमणि पाठक (60) किसी काम से नौगढ़ आए थे। बृहस्पतिवार शाम वह बाइक से घर लौट रहे थे। करौंदा मसिना पेट्रोल पंप के पास पहुंचे ही थे कि बांसी की ओर से आ रही कार ने उनकी बाइक में सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद अनियंत्रित कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से भी टकरा गई। बताया जा रहा है कि कार सवार मौके से फरार हो गए।सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां उनकी मौत हो गई। एसओ शशिकांत ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त कार और बाइक को थाने पहुंचा दिया गया है। र