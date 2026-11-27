Siddharthnagar News: कार और बाइक की आमन सामने टक्कर, वृद्ध की मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:06 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:06 AM IST
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जोगिया। जोगिया कोतवाली क्षेत्र में नौगढ़-बांसी मार्ग पर करौंदा मसिना स्थित पेट्रोल पंप के पास बृहस्पतिवार शाम करीब पांच बजे कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
जानकारी के अनुसार, बस्ती जनपद निवासी देवमणि पाठक (60) किसी काम से नौगढ़ आए थे। बृहस्पतिवार शाम वह बाइक से घर लौट रहे थे। करौंदा मसिना पेट्रोल पंप के पास पहुंचे ही थे कि बांसी की ओर से आ रही कार ने उनकी बाइक में सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद अनियंत्रित कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से भी टकरा गई। बताया जा रहा है कि कार सवार मौके से फरार हो गए।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां उनकी मौत हो गई। एसओ शशिकांत ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त कार और बाइक को थाने पहुंचा दिया गया है। र
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जानकारी के अनुसार, बस्ती जनपद निवासी देवमणि पाठक (60) किसी काम से नौगढ़ आए थे। बृहस्पतिवार शाम वह बाइक से घर लौट रहे थे। करौंदा मसिना पेट्रोल पंप के पास पहुंचे ही थे कि बांसी की ओर से आ रही कार ने उनकी बाइक में सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद अनियंत्रित कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से भी टकरा गई। बताया जा रहा है कि कार सवार मौके से फरार हो गए।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां उनकी मौत हो गई। एसओ शशिकांत ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त कार और बाइक को थाने पहुंचा दिया गया है। र
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