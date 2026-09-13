Siddharthnagar News: शिविर लगाकर दिलाएं योजनाओं का लाभ

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सिद्धार्थनगर। सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के प्रभारी मंत्री व श्रम मंत्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में रविवार को बैठक हुई।श्रम मंत्री ने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसमें सभी प्रकार की योजनाओं की जानकारी लाभार्थियों को मिले तथा विकास खंडों पर शिविर लगाकर लोगों को मौके पर योजनाओं का लाभ दिया जाए।श्रम मंत्री ने कहा कि आशीर्वाद का दिया के तहत सभी धार्मिक स्थलों, शहीद स्थल, महापुरुषों के स्मारक, आंगनबाड़ी केंद्रों, कस्तूरबा विद्यालय एवं अन्य सभी लोगों के घरों पर दिये जलवाएं। साथ ही अमृत सरोवरों, नगर निकायों व ग्राम पंचायतों में पौधरोपण कराएं। सभी लोग समन्वय बनाकर टीम भावना के साथ काम करें, जिससे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके।सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का तथा मुख्यमंत्री का कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल है। इस कार्यक्रम में जन प्रतिनिधि का पूरा सहयोग रहेगा। विधायक जय प्रताप सिंह ने कहा कि सभी कार्यक्रमों में जनभागीदारी हो।जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को जन-जन तक पहुंचाना तथा सेवा, सहभागिता और जनकल्याण की भावना को मजबूत करना है।