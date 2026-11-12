Siddharthnagar News: 61 वाहनों का 63 हजार रुपये का ई-चालान

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पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सीसी टीम प्रभारी उपनिरीक्षक अजय कुमार तिवारी के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल अमरनाथ यादव, अमन प्रतीक दुबे और कांस्टेबल प्रवीण कुमार मौर्य ने कस्बे और प्रमुख चौराहों पर जांच की। इस दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, तीन सवारी, अधूरे कागजात और तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। संवाद

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औराताल। यातायात माह नवंबर के तहत बुधवार को डुमरियागंज थाना क्षेत्र में पुलिस की सीसी टीम ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 61 वाहनों का 63 हजार रुपये का ई-चालान किया गया। साथ ही वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया।