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Siddharthnagar News: पैथोलॉजी संचालक की हैंगिंग से मौत की पुष्टि

Fri, 13 Nov 2026 11:47 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:47 PM IST
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Death of pathology lab operator by hanging confirmed
शोहरतगढ़। कस्बे के दशरथ नगर वार्ड नंबर चार में पैथोलॉजी संचालक विकास सिंह (36) की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग की पुष्टि हुई है। पुलिस फिलहाल आत्महत्या के पहलू से मामले की जांच कर रही है।
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देवरिया जिले के लार निवासी विकास सिंह शोहरतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के पास पैथोलॉजी लैब चलाते थे। वह कस्बे के दशरथ नगर वार्ड नंबर चार में किराये के मकान में रहते थे। उनकी पत्नी और बेटी जिला मुख्यालय स्थित निजी आवास में रहती हैं। विकास के पिता राजू सिंह शोहरतगढ़ ब्लॉक में कृषि विभाग में कार्यरत हैं।
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बुधवार रात करीब आठ बजे विकास का शव कमरे में छत की कुंडी के सहारे फंदे से लटका मिला था। सीओ मयंक द्विवेदी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग की पुष्टि हुई है। पुलिस आत्महत्या के पहलू से जांच कर रही है। संवाद
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