Siddharthnagar News: बयारा हादसे का सीसीटीवी फुटेज वायरल, तीन युवकों की मौत की जांच जारी

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प्रसारित फुटेज के अनुसार, भड़रिया की तरफ से आ रहा एक ट्रक बयारा चौराहे पर पहुंचता है। इसी दौरान बाइक सवार युवक उसकी चपेट में आ जाते हैं। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि बाइक क्षतिग्रस्त हो जाती है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच जाती है। फुटेज में ट्रक आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है।बताया जा रहा है कि यह फुटेज चौराहे पर स्थित एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने हादसे के लिए जिम्मेदार ट्रक और उसके चालक की पहचान कर कार्रवाई करने की मांग की है।अलग-अलग फुटेज में घटना का समय अलगभवानीगंज थानाध्यक्ष विजय शंकर सिंह ने बताया कि हादसे से जुड़े सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। अलग-अलग कैमरों की फुटेज में घटना का समय अलग-अलग दिखाई दे रहा है। ऐसे में सभी फुटेज का मिलान कर हादसे के सही समय और परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।