Siddharthnagar News: ब्रेक फेल होने पर घर में घुसी कार
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 05 Nov 2026 03:00 AM IST
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तुलसियापुर। ब्रेक फेल हो जाने से अनियंत्रित कार सड़क किनारे बने घर से जाकर टकरा गई। इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। कार में बैठे लोग बाल-बाल बच गए।
ढेबरूआ थाना क्षेत्र के मटियार उर्फ भुतहवा से एक कार शोहरतगढ़ की तरफ जा रही थी। हाईवे पर खैरहनिया गांव के पास अचानक का अनियंत्रित हो गई और एक घर से जा टकराई। गनीमत रही कि कार के चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया।
कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। बताया जाता है कि कार की गति तेज होने के कारण ये हादसा हुआ। कार मटियार निवासी मो. अजीज की है। घटना रविवार दोपहर तीन बजे की बताई जा रही है। संवादब
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ढेबरूआ थाना क्षेत्र के मटियार उर्फ भुतहवा से एक कार शोहरतगढ़ की तरफ जा रही थी। हाईवे पर खैरहनिया गांव के पास अचानक का अनियंत्रित हो गई और एक घर से जा टकराई। गनीमत रही कि कार के चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया।
कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। बताया जाता है कि कार की गति तेज होने के कारण ये हादसा हुआ। कार मटियार निवासी मो. अजीज की है। घटना रविवार दोपहर तीन बजे की बताई जा रही है। संवादब
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