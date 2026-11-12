Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Additional Director of Health conducted a surprise inspection of the Joint Hospital.

Siddharthnagar News: अपर निदेशक स्वास्थ्य ने संयुक्त चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण

Thu, 12 Nov 2026 11:55 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Additional Director of Health conducted a surprise inspection of the Joint Hospital.
पचास शैय्या अस्पताल बांसी का निरीक्षण करते अपर निदेशक स्वास्थ्य। स्रोत विज्ञ​प्ति
50 शैय्यायुक्त अस्पताल में ओपीडी से लेकर वार्ड और जांच केंद्रों तक की परखी व्यवस्था, मरीजों से लिया फीडबैक
विज्ञापन

बांसी। 50 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय बांसी में अव्यवस्थाओं की शिकायतों को शासन स्तर पर संज्ञान में लेने के बाद बृहस्पतिवार को अपर निदेशक स्वास्थ्य, बस्ती मंडल डॉ. नीरज कुमार पांडेय ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
अपर निदेशक ने ओपीडी, दवा वितरण कक्ष, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड, पैथोलॉजी, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, इमरजेंसी और प्रसव कक्ष का निरीक्षण किया। ओपीडी में चिकित्सकों से मरीजों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। वार्डों में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उपचार और व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। दवा वितरण कक्ष में स्टॉक रजिस्टर की जांच करते हुए दवाओं की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की।
विज्ञापन

इसके बाद अस्पताल के सभागार में सीएमओ डॉ. संजय कुमार दोहरे, सीएमएस डॉ. उजैर अतहर और शिकायतकर्ता प्रभास्कर राय के साथ बैठक हुई। इसमें शासन को भेजे गए शिकायती पत्र में उठाए गए बिंदुओं पर चर्चा की गई। अपर निदेशक ने शिकायतकर्ता को आश्वस्त किया कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

निरीक्षण के दौरान अस्पताल में आरओ पेयजल की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। अपर निदेशक ने निर्देश दिया कि पेयजल के स्थानों पर स्पष्ट स्टीकर लगाए जाएं, ताकि मरीजों और तीमारदारों को पानी के लिए भटकना न पड़े। जनरेटर संचालन के लिए डीजल की उपलब्धता की समस्या पर भी वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने को कहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed