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Siddharthnagar News: आरोग्य मेले में 224 मरीजों को मिला उपचार

Mon, 05 Oct 2026 12:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:20 AM IST
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224 patients received treatment at the health fair.
न्यू पीएचसी डुमरियागंज पर आयोजित जन आरोग्य स्वास्थ्य मेला‌ में मरीजों का उपचार करते डाॅ. रामकिश
डुमरियागंज। क्षेत्र के आठ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इसमें पहुंचे 224 मरीजों की जांच कर उन्हें निशुल्क दवाएं दी गईं। त्वचा रोग, पेट दर्द, बुखार, कमजोरी, जुकाम, दस्त, शुगर, बीपी, खांसी, खुजली, शरीर दर्द और फंगल इंफेक्शन समेत मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों का उपचार किया गया।
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न्यू पीएचसी डुमरियागंज में 32, नौवागांव में 50 मरीज पहुंचे : न्यू पीएचसी डुमरियागंज में 32 मरीजों की जांच की गई। यहां डॉ. अखिलेश कसौधन समेत स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। पीएचसी देईपार में 24 मरीज पहुंचे। डॉ. संजय कुमार त्रिपाठी और स्वास्थ्य टीम ने मरीजों की जांच कर उपचार किया। पीएचसी रसूलपुर में 15 मरीजों की जांच हुई। यहां डॉ. जबीउल्लाह समेत स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। पीएचसी अजगरा में 38 और पीएचसी नौवागांव में 50 मरीजों ने स्वास्थ्य मेले का लाभ लिया। दोनों केंद्रों पर स्वास्थ्य टीम ने मरीजों की जांच कर आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराईं।
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