Shravasti News: तालाब में उतराता मिला युवक का शव

विज्ञापन

श्रावस्ती। भिनगा क्षेत्र के ग्राम पटना खरगौरा निवासी जानकी (45) बुधवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे। उनके पुत्र सुनील कुमार के अनुसार, जानकी शाम करीब चार बजे घर से निकले थे। देर शाम तक वापस न लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। बृहस्पतिवार सुबह करीब नौ बजे पत्नी रामकली को फोन पर सूचना मिली कि गांव के उत्तर तरफ ट्यूबवेल के पास स्थित तालाब में शव उतराता दिख रहा है। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचकर शव को तालाब से बाहर निकलवाया। रामकली ने शव की पहचान पति जानकी के रूप में की। पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।