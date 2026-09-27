Shravasti News: आंधी से गिरी दीवार, दो महिलाएं घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sun, 27 Sep 2026 11:35 PM IST
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तुलसीपुर। सोनवा क्षेत्र की ग्राम पंचायत लक्ष्मननगर में शनिवार रात तेज आंधी के दौरान ईंट की दीवार ढह गई। दीवार के मलबे में पड़ोस की दो महिलाएं दब गईं। परिजनों ने मलबा हटाकर दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। लक्ष्मननगर निवासी शोभाराम की भाभी धनराजी व पौत्र दुष्यंत की पत्नी पुनीता शनिवार रात अपने घर पर बैठी थीं। इस दौरान तेज हवा व बारिश से पड़ोसी कृष्ण कुमार के छत की दीवार भरभराकर गिर गई। दीवार गिरने की सूचना पर परिजन दौड़ कर बाहर आए और ग्रामीणों की मदद से दीवार के मलबे को हटाया। ईंट लगने से गंभीर रूप से घायल दोनों महिलाओं को इलाज के लिए निजी चिकित्सक के यहां भर्ती करवाया गया है।
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