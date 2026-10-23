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Shravasti News: भूमि विवाद में भिड़े दो पक्ष, पांच घायल

Fri, 23 Oct 2026 11:09 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 23 Oct 2026 11:09 PM IST
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Two parties clashed over land dispute, five injured
श्रावस्ती। गिलौला क्षेत्र के ग्राम रैमुनिया में शुक्रवार को भूमि विवाद के मामले में दो पक्ष में मारपीट हुई। इसमें पांच महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। इलाज के लिए इन्हें गिलौला सीएचसी पहुंचाया गया। यहां से घायल महिलाओं को मेडिकल काॅलेज बहराइच रेफर कर दिया। रैमुनिया गांव निवासी जयकला व संजू के मध्य लंबे अरसे से भूमि विवाद चल रहा है। इसी विवाद को लेकर सुबह दोनों पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। इसमें एक पक्ष की जयकला तथा दूसरे पक्ष की संजू, रूपरानी, कुंती व मुंशी घायल हो गईं। परिवार के लोगों ने घायलों को गिलौला सीएचसी ले गए। यहां पर स्ट्रेचर उपलब्ध न होने से परिजनों ने घायलों को गोदी में उठाकर वार्ड तक पहुंचाया। गिलौला थानाध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी।
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