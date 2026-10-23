Shravasti News: शिक्षक एमएलसी चुनाव में 81.57 फीसदी मतदान

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शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए सुबह आठ बजे मतदान शुरू हुआ। सुबह 10 बजे तक मतदान का प्रतिशत 16.33 रहा। दोपहर बाद मतदान की रफ्तार बढ़ी और शाम चार बजे तक यह 81.57 प्रतिशत पहुंच गया। डीएम और एसपी ने इकौना, गिलौला, जमुनहा और भिनगा तहसीलों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ पीठासीन अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।मतदान संपन्न होने के बाद मतपेटिकाओं और अन्य निर्वाचन सामग्री को कलेक्ट्रेट में एकत्र किया गया। इसके बाद सील मतपेटिकाओं को कड़ी सुरक्षा के बीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर में जमा कराने के लिए रवाना किया गया।मतदान प्रतिशत का विवरणअपर जिला मजिस्ट्रेट ललित कुमार ने बताया कि सुबह आठ बजे से सभी मतदान केंद्रों पर मतदान प्रारंभ हो गया। सुबह 10 बजे तक जिले में 16.33 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। दोपहर 12 बजे तक यह बढ़कर 46.61 प्रतिशत हो गया। इसके बाद दोपहर दो बजे तक 71.51 प्रतिशत और शाम चार बजे मतदान समाप्ति तक कुल 81.57 प्रतिशत मतदान रहा।