Shravasti News: तेज हवा व बारिश में गिरे पेड़, प्रमुख मार्ग बाधित

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बौद्ध परिपथ, भिनगा-बहराइच मार्ग, बदला-नानपारा मार्ग, बदला-मल्हीपुर, सिरसिया-लक्ष्मणनगर, बहराइच-भिनगा फोर लेन मार्ग पर लंबा जाम देखने को मिला। राहगीरों की सूचना पर आई डायल 112 पुलिस व वन विभाग ने पेड़ों को हटवाकर यातायात शुरू कर करवाया।बौद्ध परिपथ पर शनिवार सुबह इकौना तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत नारायणापुर के पास एक विशालकाय पेड़ तेज हवा के चलते गिर गया। इससे बौद्ध परिपथ पर आवागमन ठप हो गया। पेड़ गिरने से बौद्ध परिपथ के दोनों ओर सैकड़ों वाहनों की कतार लग गई। पेड़ की डाल सड़क पर बिखरी होने से बाइक सवार भी फंसे रहे।जाम की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से मलबे को हटवाया और लगभग एक घंटे बाद मार्ग पर आवागमन शुरू हो सका।उधर, जगदीशपुर गांव में 20 से अधिक पेड़ धराशायी हो गए। गांव निवासी बछराज, रामभवन, रामकरन, राममूर्ति व मालिकराम ने बताया कि पेड़ गिरने से उन सभी का आर्थिक नुकसान हुआ है। बछराज, रामभवन और राममूर्ति के पेड़ बिजली की लाइन पर गिरने से क्षेत्र में आपूर्ति ठप हो गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को सूचना देकर पेड़ हटवाने व आपूर्ति बहाल कराने की मांग की है।भिनगा-लक्ष्मणनगर मार्ग भी बाधिततेज बारिश के बीच शनिवार सुबह भिनगा-लक्ष्मनपुर मार्ग पर रेहली गांव के पास एक पेड़ भरभरा कर गिर गया और आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। विभिन्न कार्यों के लिए जिला मुख्यालय जा रहे सैकड़ों लोग जाम में फंस गए। खबर लिखे जाने तक मार्ग से पेड़ हटाया नहीं जा सका था, ग्रामीण मलबे को हटाने में जुट रहे।घंटों ठप रहा जमुनहा-बहराइच मार्गसोनवा क्षेत्र में बहराइच-जमुनहा मार्ग पर तुलसीपुर के पास सड़क किनारे लगा अर्जुन का विशाल पेड़ भी बारिश व हवा की मार झेल नहीं पाया और सड़क पर गिर गया। इससे बहराइच-जमुनहा मार्ग पर भी घंटों आवागमन बाधित रहा। जाम में बस सहित सैकड़ों वाहन फंसे रहे। सूचना पर आई डायल 112 पुलिस राहगीरों की मदद से पेड़ के मलबे को हटवाने में जुटी रही।